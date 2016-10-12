Ставропольцы побывали на курсах «Менеджмент в сфере культуры» в Астрахани

Полезный опыт / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Большая группа руководителей детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Ставрополья приняла участие в проходивших в Астрахани курсах «Менеджмент в сфере культуры». Выбор Астраханской области не случаен: в регионе активно реализуется уникальная трехступенчатая система художественного образования «Школа – училище – вуз». В соответствии с программой слушатели посетили лучшие школы искусств и другие учреждения образования в сфере культуры, побывали на открытых занятиях в Астраханской государственной консерватории. На итоговом круглом столе обсуждены актуальные задачи учреждений дополнительного образования, перспективы их развития.

http://www.stapravda.ru/20161012/stavropoltsy_pobyvali_na_kursakh_menedzhment_v_sfere_kultury_v_a_97196.html