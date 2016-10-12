Сертификаты на материнский капитал: теперь и в электронном виде / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

ЗАКОНный интерес

Внесены изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», соответствующие поправки уже подписал Президент России. Законодательные изменения касаются размера единовременной выплаты из средств материнского капитала, однако есть и другие новации.

За подробностями мы обратились к Роману Савичеву, возглавляющему «Юридическое агентство «СРВ», признанное по версии ежегодного рейтинга «Право.ru-300» одним из крупнейших в России.

– Прежде всего поправки в Закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» позволят получать сертификат на материнский капитал не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, – говорит Р. Савичев. – В целом порядок выдачи свидетельства на получение помощи за рождение второго и последующих детей не изменится. То есть закон не предполагает смену пакета документов для получения сертификата или изменение каких-либо сроков. Вместе с тем законодательная новелла должна облегчить работу чиновников по приему документов от граждан и сократить время на их подачу.

Нетрудно предположить, что поправки в закон внесены в рамках выполнения Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Стратегическая цель этой работы – добиться к 2018 году 70-процентного охвата граждан страны электронными государственными услугами.

Воспользоваться новшеством можно будет с помощью уже существующей технологии. То есть предоставления государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала госуслуг. Кроме того получить сертификат можно будет на официальном сайте Пенсионного фонда России, через личный кабинет застрахованного лица.

Напомню, что на сегодня при рождении второго ребенка государство оказывает помощь в размере 453 тысячи 26 рублей. Как и прежде, их можно потратить на погашение ипотечного кредита, улучшение жилищных условий семьи, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, а также на реабилитацию ребенка-инвалида. Срок действия программы – 31 декабря 2018 года. В нашем крае с момента реализации программы выдано уже более 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Наиболее востребован, конечно, пресловутый «жилищный вопрос». По данным краевого отделения Пенсионного фонда, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение жилья обратились около 44 тысяч человек, на улучшение жилищных условий без привлечения кредитов – почти 42 тысячи. На оплату образовательных услуг подано около 2,5 тысячи заявлений, остальные направления использования средств материнского капитала почти не востребованы.

Изменился размер единовременной выплаты из средств материнского капитала. Со второго полугодия 2016 года он увеличен с 20 до 25 тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо подать соответствующее заявление семьям с двумя и более детьми до 30 ноября текущего года. Сама норма будет действовать до 31 декабря. Кстати, на Ставрополье уже 5 тысяч семей подали заявления на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.

Отмечу, что на эту выплату имеют право те родители, чей второй или последующий ребенок родился до 30 сентября текущего года. Перечисление средств в этом случае происходит безналичным путем, в связи с чем и было решено выделить небольшую долю для обналичивания на текущие нужды.

И хочу напомнить семьям, что другие варианты обналичивания материнского капитала незаконны. И нарушение программы может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Мошенники за свою работу просят 30 – 100 тысяч рублей, уверяя, что их методы законны. Это фиктивная ипотека или ремонт, купля заведомо непригодного для проживания сарая и т.д. Будьте бдительны: иначе можно остаться не только без сертификата, но и без денег.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161012/sertifikaty_na_materinskiy_kapital_teper_i_v_elektronnom_vide_97182.html