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12 октября 2016 г.

С начала года на Ставрополье задержано 120 авто с «левым» алкоголем

В Ставрополе прошло заседание комиссии по реализации госполитики в сфере производства и оборота алкоголя.

С начала года СУ Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю провело 236 проверок, возбуждено 104 уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции, около 90 из них уже направлено в суд. В свою очередь, полицией задержано 120 автомобилей, перевозящих нелегальный алкоголь. Из незаконного оборота изъято более 253 тысяч бутылок водки, коньяка, шампанского, вина и другой продукции, а также 420 тонн этилового спирта и виноматериалов.

По данным управления Федеральной налоговой службы по СК, вынесено пять решений о привлечении к ответственности руководства организаций за различные правонарушения более чем на полмиллиона рублей.

Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, продолжается мониторинг подключения предприятий розничной торговли через систему единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как прозвучало на встрече, краевой Роспотребнадзор за три года проверил 853 объекта по сбыту зеленого змия, исследовано около полутысячи проб алкогольной продукции. В итоге наложено штрафов почти на полтора миллиона рублей.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20161012/s_nachala_goda_na_stavropole_zaderzhano_120_avto_s_levym_alkogol_97210.html
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