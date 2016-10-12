Ростислав Можейко занял вакансию депутата в Думе Ставрополья вместо Валерия Гаевского
Ставропольские единороссы определили кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата по краевому избирательному округу в Думе СК шестого созыва.
На заседании регионального политсовета принято решение предложить на вакантное место кандидатуру главного врача ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», члена партии «Единая Россия» Ростислава Можейко. Кандидатуру одобрили и поддержали единогласно.
Место освободилось в связи с наделением полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ депутата ДСК Валерия Гаевского.