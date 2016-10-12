Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
12 октября 2016 г.
Ромашки безопасности / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Ромашки безопасности дарят школьники в Новопавловске

В Новопавловске школьники провели профилактическое мероприятие «Подари ромашку безопасности». На перекрестках городских улиц госавтоинспекторы останавливали автомобили, а ребята дарили водителям сделанные своими руками аппликации с изображением ромашек, на каждом лепестке которых были указаны запреты и ограничения, предписанные правилами дорожного движения.

 

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161012/romashki_bezopasnosti_daryat_shkolniki_v_novopavlovske_97194.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Кировский район
Ромашки безопасности дарят школьники в Новопавловске
В Кировоскм районе раскрыто хищение зерна
В Кировском районе бывший полицейский признан виновным в мошенничестве
Два водителя погибли в аварии на дороге «Новопавловск – Зольская – Пятигорск»
В Новопавловске девушка обокрала дом подруги, оставив ее приглядывать за свои ребенком
Образование
Гимназия № 24 и «кадетка» из Ставрополя – среди лучших школ России
Ставропольцы побывали на курсах «Менеджмент в сфере культуры» в Астрахани
Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма
14 школ Ставропольского края вошли в список лучших в России
Исторический квест для студентов провели в Ставрополе Сбербанк и СКФУ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!