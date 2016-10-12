Ромашки безопасности дарят школьники в Новопавловске

Ромашки безопасности / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

В Новопавловске школьники провели профилактическое мероприятие «Подари ромашку безопасности». На перекрестках городских улиц госавтоинспекторы останавливали автомобили, а ребята дарили водителям сделанные своими руками аппликации с изображением ромашек, на каждом лепестке которых были указаны запреты и ограничения, предписанные правилами дорожного движения.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161012/romashki_bezopasnosti_daryat_shkolniki_v_novopavlovske_97194.html