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12 октября 2016 г.
Регенты в гостях у читателей / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Регенты в гостях у читателей

Гостями читательского собрания в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих стали преподаватели и студенты Регентской школы Ставропольской духовной семинарии. Встреча получилась очень содержательной. Магистр теологии Н. Павленко рассказал читателям библиотеки о жизни Регентской школы, о некоторых церковных праздниках, о литературном форуме «Золотой Витязь», который скоро пройдет в Ставрополе. Затем хор Регентской школы под управлением А. Уваровой представил программу духовных песнопений, с благодарностью воспринятую аудиторией.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161012/regenty_v_gostyakh_u_chitateley_97195.html
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