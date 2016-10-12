Регенты в гостях у читателей
Гостями читательского собрания в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих стали преподаватели и студенты Регентской школы Ставропольской духовной семинарии. Встреча получилась очень содержательной. Магистр теологии Н. Павленко рассказал читателям библиотеки о жизни Регентской школы, о некоторых церковных праздниках, о литературном форуме «Золотой Витязь», который скоро пройдет в Ставрополе. Затем хор Регентской школы под управлением А. Уваровой представил программу духовных песнопений, с благодарностью воспринятую аудиторией.