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Прокуратура выявила нарушения в ставропольском парке Победы

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства потребительским обществом «Ставропольские парки культуры и отдыха» на территории парка Победы. На земельном участке, переданном обществу в постоянное бессрочное пользование, проведены работы по мощению, покрытию тротуаров, строительству вольеров для животных с нарушением требований действующего законодательства. Прокурор внес председателю совета ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» представление об устранении нарушений законодательства. Кроме этого возбуждены дела об административных правонарушениях, в т. ч. за нарушение правил карантина животных, утилизации и уничтожения биологических отходов, сообщили в прокуратуре края.

 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161012/prokuratura_vyyavila_narusheniya_v_stavropolskom_parke_pobedy_97197.html
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