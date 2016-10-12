Прокуратура выявила нарушения в ставропольском парке Победы

В зоопарке не те вольеры / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства потребительским обществом «Ставропольские парки культуры и отдыха» на территории парка Победы. На земельном участке, переданном обществу в постоянное бессрочное пользование, проведены работы по мощению, покрытию тротуаров, строительству вольеров для животных с нарушением требований действующего законодательства. Прокурор внес председателю совета ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» представление об устранении нарушений законодательства. Кроме этого возбуждены дела об административных правонарушениях, в т. ч. за нарушение правил карантина животных, утилизации и уничтожения биологических отходов, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161012/prokuratura_vyyavila_narusheniya_v_stavropolskom_parke_pobedy_97197.html