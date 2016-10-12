В последнее время в медицине большую роль отдают профилактике и реабилитации, так как значительная часть населения, поддерживая усилия государства в данном направлении, старается предпринять все возможные меры по предупреждению заболеваний с одной стороны, а с другой – возрастает количество пациентов трудоспособного возраста, которые нуждаются в медицинской и социально-трудовой реабилитации. Развитие науки и практики в этих сферах требует осмысления полученных научных данных и обмена информацией между специалистами.

Именно с этой целью 12 октября в СтГМУ открылась международная научно-практическая конференция «Медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина на рубеже III тысячелетия», которая привлекла широкий круг специалистов. В течение двух дней они будут делиться теоретическими знаниями и практическим опытом. В день открытия прошел круглый стол «Векторы инновационного развития», на котором ректор СтГМУ профессор В. Кошель рассказал гостям о научном и образовательном потенциале университета. Далее на заседании выступили руководитель китайской делегации Ду Чжиминь, руководитель травматологической клиники в Иордании, председатель Ассоциации русскоязычных врачей Иордании Хамди Некреш, профессор университета АННА города Ченнай Азад Абдул Кадер, профессор медицинского колледжа университета Западной Каролины Алекс Саргсян.

Как стало известно, с 12 по 14 октября в Ставрополе и Ессентуках состоятся секционные заседания, в которых примут участие ученые из Китая, Индии, Иордании и США, главные врачи медицинских организаций Ставропольского края, научно-педагогические работники и практикующие врачи. Ими будут рассмотрены вопросы медицинской профилактики и реабилитации пациентов в детском и взрослом возрасте.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161012/profilaktika_reabilitatsiya_i_kurortnaya_meditsina__temy_konfere_97217.html