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12 октября 2016 г.

Православные миссионеры епархий ЮФО и СКФО собрались в Пятигорске

Православные миссионеры епархий ЮФО и СКФО собрались в Пятигорске

В Спасском кафедральном соборе Пятигорска проходит семинар – совещание руководителей миссионерских отделов епархий ЮФО и СКФО. Такие семинары проводятся Синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

Для участия в обсуждении деятельности епархиальных миссионерских отделов в Пятигорск прибыли заместители председателя Синодального миссионерского отдела игумен Серпаион (Митько) и протоиерей Александр Короткий, пресс-секретарь отдела иеромонах Лев (Скляров), а также руководители миссионерских отделов около 20 епархий региона.

Приветствуя собравшихся, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт обратил внимание на ряд особенностей миссии на Северном Кавказе. Владыка указал на необходимость межрелигиозного диалога, знания религиозной традиции соседних народов. Он привел в пример священников, изучивших исламскую религиозную традицию. Архиепископ также отметил большой миссионерский потенциал региона:

– Наряду с Киевской купелью, мы должны помнить о древней Кавказской купели, в которой были крещены почти все местные народы. Следы той христианской традиции до сих пор живы в их традициях, обычаях, языках и культуре. Эта традиция даёт нам твёрдое основание для понимания христианства на Северном Кавказе как коренной религии, которой здесь больше тысячи лет.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы Пятигорской и Черкесской епархии
http://www.stapravda.ru/20161012/pravoslavnye_missionery_eparkhiy_yufo_i_skfo_sobralis_v_pyatigor_97201.html
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Православные миссионеры епархий ЮФО и СКФО собрались в Пятигорске
Православные миссионеры епархий ЮФО и СКФО собрались в Пятигорске
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