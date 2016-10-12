Поддельные товары под известным брендом реализовывали в Ставрополе и Черкесске

С подделками таможенникам приходится сталкиваться достаточно часто, рассказали в пресс-службе Минераловодской таможни. На это раз пойти «по пути наименьшего сопротивления» решили предприниматели из Ставрополя и Черкесска.

В первом случае в одном из магазинов Ставрополя выявлено 50 пар спортивной обуви с логотипом «Adidas». Как выяснилось, товар не соответствовал требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции известного бренда и содержал незаконное воспроизведение товарного знака компании «Adidas». Документов, подтверждающих согласие правообладателя, индивидуальный предприниматель не предоставил. Стоимость поддельной продукции составила 20 000 рублей, в то время как цена за аналогичный оригинальный товар превысила бы 130 тысяч рублей.

Во втором случае нелегальной оказалась спортивная одежда. И снова от рук «пиратов» пострадала компания «Adidas». В Черкесске под видом брендовых вещей реализовали контрафактные спортивные брюки, куртки, футболки и майки. Разрешительные документы на товары отсутствовали.

Принимая меры по защите прав интеллектуальной собственности, таможня направила запрос в адрес компании-правообладателя. В ответе владельца товарного знака был подтвержден контрафактный характер обеих партий товара. Это и стало основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях за незаконное использование чужого товарного знака. Теперь нарушителям закона грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей и конфискация товара.

http://www.stapravda.ru/20161012/poddelnye_tovary_pod_izvestnym_brendom_realizovyvali_v_stavropol_97202.html