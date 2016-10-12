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12 октября 2016 г.
Мясная корзина / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Перспективы мясного животноводства обсудили в Ставрополе

В Ставрополе прошел круглый стол, на котором обсуждались перспективы животноводства СКФО.

Директор департамента животноводства и племенного дела федерального агроведомства Харон Амерханов отметил, что Северо-Кавказский федеральный округ по производству скота и птицы на убой занимает шестое место в стране, по производству молока – пятое, шерсти – первое место. Ставрополье по объемам прироста производства курятины занимает одно из лидирующих мест в стране. Как прозвучало на встрече, в последние годы благодаря мерам государственной поддержки регионы России имеют возможность добиться значительных результатов в АПК. Так, например, Ставропольский край за 2015 год по производству скота и птицы на убой в живом весе занял первое место в СКФО, по производству молока – второе, яиц – первое, шерсти – второе место. «В условиях формирования бюджета на 2017-й и последующие три года с учетом консолидации субсидий, – подчеркнул Харон Амерханов, – важно сохранить те направления государственной поддержки из федерального бюджета в животноводстве, которые последние годы позволяют наращивать темпы роста производства продукции животноводства, совершенствовать селекционно-племенную работу». В работе круглого стола приняли участие представители отраслевых союзов и ассоциаций, руководители и специалисты ведущих предприятий животноводства Ставрополья и других регионов страны.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161012/perspektivy_myasnogo_zhivotnovodstva_obsudili_v_stavropole_97185.html
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