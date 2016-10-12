На Ставрополье штрафуют предпринимателей, нарушающих правила статистического учета

Как известно, респонденты государственного статистического учета обязаны предоставлять официальным органам госстатистики первичные данные. За нарушение этого порядка предусмотрены меры административной ответственности. По информации Ставропольстата, за девять месяцев этого года к такой ответственности привлечены 32 должностных лица. Штрафные санкции в сумме 275 тысяч рублей наложены на 27 нарушителей. В январе – сентябре к административной ответственности было привлечено 11 юридических лиц, к десяти из них были применены штрафные санкции на сумму 210 тысяч рублей.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161012/na_stavropole_shtrafuyut_predprinimateley_narushayuschikh_pravil_97211.html