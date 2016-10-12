На Ставрополье прививки против гриппа получили более 580 тысяч человек

В крае активно продолжается предсезонная иммунизации населения против гриппа. Прививки получили 581 463 человека (21 процент от численности населения), в их числе 429 405 взрослых и 152 058 детей. Для иммунизации людей, включенных в национальный календарь прививок, используется вакцина, поступившая из федерального бюджета. Кроме того, за счет краевой казны закуплено еще десять тысяч дополнительных доз.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю обращает внимание руководителей предприятий и организаций на то, что профилактическая вакцинация экономически оправдана, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом. Респираторные инфекции наносят значительный экономический ущерб: влекут прерывание трудового процесса на время болезни, оплату больничного листа, снижают работоспособность после перенесенной инфекции. Чтобы защитить коллектив, рекомендуется сделать прививки не менее 80 процентам сотрудников.

Руководители предприятий, сотрудники которых включенных в национальный календарь прививок, могут обратиться в территориальные поликлиники для уточнения возможности бесплатной вакцинации. Не вошедших в эти списки прививают на коммерческой основе.

Стоит отметить, что сегодня заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на низком уровне. За прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось более 10,5 тысяч жителей края.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161012/na_stavropole_privivki_protiv_grippa_poluchili_bolee_580_tysyach_97199.html