На Ставрополье эксперимент по социальной реабилитации наркозависимых признали успешным

Эксперимент признан эффективным / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

В краевом министерстве труда и социальной защиты населения прошло очередное заседание общественного совета.

Обсуждались итоги эксперимента по оказанию жителям региона, больным наркоманией и прошедшим лечение, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата. Как рассказал заместитель начальника отдела организации стационарного обслуживания населения М. Митрофаненко, в текущем году министерством во взаимодействии с некоммерческими организациями, участвующими в эксперименте, и краевым наркодиспансером проведена работа по выявлению наркозависимых, нуждающихся в социальной реабилитации. В результате было выдано 14 сертификатов. На сегодняшний день из 14 человек четверо досрочно прекратили прохождение курса, 10 человек продолжают получать реабилитационные услуги. Общественный совет принял решение продолжить эксперимент.

Заместитель министра Е. Немцева сообщила, что в настоящее время всеми учреждениями соцобслуживания проводится работа по информированию населения о своей деятельности. Материалы размещаются на информационных стендах, официальных сайтах, а также публикуются в СМИ. Все получатели услуг имеют возможность оценить качество или подать жалобы на сайтах учреждений. Центрами социального обслуживания населения осуществляется мониторинг качества обслуживания путем анкетирования клиентов.

Участники заседания получили также информацию о ходе реализации в учреждениях социального обслуживания подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан». В прошлом году в рамках программы в семи учреждениях проведены работы по обеспечению доступности получения социальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. В этом году работы по обеспечению доступности выполняются еще в четырех учреждениях.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения

http://www.stapravda.ru/20161012/na_stavropole_eksperiment_po_sotsialnoy_reabilitatsii_narkozavis_97186.html