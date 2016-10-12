Инновации – будущее Ставрополья / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

На Ставрополье в четвертый раз открылся ежегодный инновационный форум «Неделя инноваций в Ставропольском крае», который продлится до 14 октября. Организаторами мероприятия являются правительство края и региональное министерство экономического развития, руководители ведущих предприятий региона, научного и экспертного сообществ, институтов развития.

В «Неделе инноваций» в этом году принимают участие делегации из разных регионов России, есть и зарубежные участники из турецкой и индийской компаний. Прибыли в Ставрополь и представители федеральных структур, инициирующих технологические векторы в экономике (среди них «Российская Венчурная Компания» и «Сколково»).

«Неделя инноваций» – это целый комплекс мероприятий, включающий выставки высокотехнологичных разработок и готовой продукции, пленарные заседания, конференции, обширную образовательную программу для руководителей и специалистов промышленных предприятий, предпринимателей, студентов и школьников. В этом году «Неделя инноваций» пройдет на нескольких площадках в двух городах – Ессентуках и Ставрополе. На секционных заседаниях по разным направлениям экономики, науки и производства ключевым вопросом обсуждений станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новых процессов и продукции. Также на площадках «Недели инноваций» участники поделятся успешным опытом реализации технических идей и бизнес-проектов, а возможно, найдут и новых партнеров по бизнесу.

Как пояснил вице-премьер-министр экономического развития региона Андрей Мурга, «Неделя инноваций» – это такая платформа, где представители науки и разработчики инновационных технологий могут наладить взаимодействие с властью.

– Сегодня мы стремимся определить перспективы развития нашей территории, для этого мы специально взяли для проведения форума два города – краевой центр и среднее по размерам муниципальное образование, чтобы понять, какими они будут к 2030 году. Руководители этих городов должны ясно представлять, как создается пространство будущего, – отметил Андрей Мурга.

Он подчеркнул, что губернатор и правительство края ставят цель, чтобы Ставрополье звучало как синоним инновационного региона. В реализации этой амбициозной задачи и должны помочь многочисленные мастер-классы и обучающие семинары специалистов из других регионов.

– Например, преподаватели одного из московских вузов поделятся с нами методикой отбора детей с инженерным мышлением и их дальнейшего обучения и развития, для того чтобы в скором будущем на наши производства и предприятия пришли талантливые, грамотные инженеры, – отметил А. Мурга.

Работа форума началась в правительстве края с выставки технологических новинок и продукции с использованием инновационных методов производства. Ее вместе с другими гостями «Недели инноваций» осмотрел губернатор Владимир Владимиров. Среди интересных новинок пластиковые импланты костей черепа, которые «печатают» на современном 3D-принтере. Их моделируют и производят сотрудники инновационного предприятия, созданного на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Всеобщий интерес вызвали реагенты, позволяющие определить возбудителя пневмонии и подобрать наиболее адекватную терапию в течение 15 минут без лабораторий, прямо у постели больного; лечебная косметика на основе термальной воды из скважины в регионе КМВ. Глава Ставрополья интересовался у разработчиков и представителей предприятий, как внедряются их технологии в жизнь, каковы перспективы, какие существуют проблемы. Как оказалось, зачастую внедрить изобретение весьма непросто.

Например, ученые Ставропольского медицинского университета разработали ортопедические изделия для фиксации тазобедренных суставов и шейных отделов позвоночника новорожденных, использование которых в течение двух первых недель жизни гарантирует правильное формирование скелета ребенка, они способны уберечь его от целого ряда неприятных и опасных заболеваний. Ноу-хау сохранит большие денежные суммы государству, которые сегодня тратятся на лечение, оперирование и восстановление таких больных. Немаловажно, что производство таких медицинских изделий даст краю дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Но чтобы зарегистрировать изобретение как медицинское изделие, нужно потратить очень много сил и денег. Изобретатели уже решили обратиться в частную консалтинговую фирму, которая решает эти проблемы за солидное вознаграждение в несколько миллионов рублей, но губернатор Владимир Владимиров пообещал свою личную поддержку в решении административных вопросов, и теперь есть уверенность, что проблема будет решена в скором времени.

Больше всего внедренных новых технологий представили предприятия пищевой промышленности. Например, на АО «Молочный комбинат «Ставропольский» выпускают целую линейку лечебной продукции. Это и низколактозное молоко, которое могут употреблять в пищу люди, страдающие непереносимостью лактозы, и обогащенные пребиотиками и пробиотиками молочнокислые продукты, в том числе полезная и вкусная новинка – кисломолочное биомороженое.

Ключевым событием стало пленарное заседание на тему «Инновационная экосистема. Перспективные направления развития», ставшее официальным началом «Недели инноваций» с участием руководства края, ведущих представителей бизнеса, руководителей университетов и представителей научного сообщества.

Губернатор Владимир Владимиров, открывая заседание, отметил:

– Инновации сегодня очень нужны Ставропольскому краю. И важно, чтобы новые идеи становились хорошим заделом для собственного развития, для развития бизнеса, для развития всего региона. А власть, в свою очередь, всегда будет помогать тем, кто хочет работать и хочет создавать.

http://www.stapravda.ru/20161012/innovatsii__buduschee_stavropolya_97191.html