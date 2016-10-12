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12 октября 2016 г.
Среди лучших / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Гимназия № 24 и «кадетка» из Ставрополя – среди лучших школ России

Кадетский класс имени Михаила Ядрова на базе гимназии № 24 Ставрополя

Вот уже третий год подряд ставропольская гимназия № 24 входит в число 500 лучших школ страны. Ежегодный рейтинг подготовлен Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ. В нем представлены учреждения, продемонстрировавшие высокие образовательные результаты в 2015/2016 учебном году.

Также, согласно данным центра, кадетская школа имени генерала А.П. Ермолова во второй раз вошла в топ-200 лучших школ России 2016 года в оборонно-спортивном профиле. Измерения производились по уровню результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятом классе. Среди других критериев – участие школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161012/gimnaziya__24_i_kadetka_iz_stavropolya__sredi_luchshikh_shkol_ro_97193.html
Фотография к статье Гимназия № 24 и «кадетка» из Ставрополя – среди лучших школ России
Кадетский класс имени Михаила Ядрова на базе гимназии № 24 Ставрополя
Кадетский класс имени Михаила Ядрова на базе гимназии № 24 Ставрополя
Фото пресс-службы губернатора СК
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