Дезодорант, шампунь и 47 плиток шоколада украли воры из магазина в Невинномысске
В Невинномысске двое молодых людей решили обворовать магазин. Сначала они умыкнули из торгового зала четыре флакона дезодоранта и восемнадцать флаконов шампуня. Однако этого показалось мало. Воришки вернулись в магазин, чтобы… поламомиться дармовыми сластями. Решили не мелочиться и попытались вынести из торговой точки 47 плиток шоколада. Однако здесь удача прошла мимо злоумышленников – они были задержаны на месте преступления.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невиннмысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.