Дезодорант, шампунь и 47 плиток шоколада украли воры из магазина в Невинномысске

В Невинномысске двое молодых людей решили обворовать магазин. Сначала они умыкнули из торгового зала четыре флакона дезодоранта и восемнадцать флаконов шампуня. Однако этого показалось мало. Воришки вернулись в магазин, чтобы… поламомиться дармовыми сластями. Решили не мелочиться и попытались вынести из торговой точки 47 плиток шоколада. Однако здесь удача прошла мимо злоумышленников – они были задержаны на месте преступления.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невиннмысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161012/dezodorant_shampun_i_47_plitok_shokolada_ukrali_vory_iz_magazina_97203.html