Беседу с забывчивыми родителями провели в Красногвардейском районе с участием священника

Разговор с алиментщиками Красногвардейского района вышел за рамки традиционного формата: воспитательная беседа состоялась с участием священника и представителя органа опеки и попечительства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.

С должниками, лишенными родительских прав и позабывшими о содержании своих детей, общался настоятель Свято-Троицкого храма отец Алексей, который помог каждому из пришедших не только разобраться в причине проблем, но и наставил на путь исполнения родительских обязательств. Кроме того, алиментщики получили консультацию от специалиста по опеке. В конце встречи папы и мамы получили рисунки детей, которые ребята нарисовали специально для своих забывчивых родителей. В ведомстве отмечают, что общение со священниками всегда положительно сказывается на поведении должников. Так получилось и в этот раз: для двоих мужчин это оказалось толчком к трудоустройству. Теперь они ежемесячно станут перечислять часть дохода в пользу детей. Другая неплательщица тоже решила изменить свою жизнь и, наконец-то, уделить внимание ребенку, и пусть неофициально, но устроилась разнорабочей на местную ферму.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161012/besedu_s_zabyvchivymi_roditelyami_proveli_v_krasnogvardeyskom_ra_97216.html