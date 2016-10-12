Ансамбль «Казачья вольница» из села Донская Балка выступил на конкурсе в музее Царицыно

Из Москвы вернулись лауреатами / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

В столице состоялся VI Международный фестиваль-конкурс «Казачья станица Москва», проходил он в музее-заповеднике Царицыно.

Обширная программа собрала воедино и москвичей, и гостей столицы. На фестивале были представлены площадки, погружающие участников в атмосферу казачьей станицы. День был насыщен выступлениями музыкальных коллективов, показательными выступлениями казаков, спортивными состязаниями, широко были представлены яства казачьей кухни. В рамках фестиваля прошли уроки и мастер-классы, демонстрирующие традиционные ремесла казачества: плетение, монетную штамповку, кузнечное дело. Маленьких посетителей катали на пони.

Любой желающий мог поучаствовать в спортивных состязаниях по перетягиванию каната, рубке шашкой, стрельбе из лука. Собрались в Москве представители 34 регионов России, около 100 коллективов, 72 тысячи гостей, в т.ч. из-за рубежа. Десятки казачьих куреней со всей России представили быт казаков. Не остался в стороне и Ставропольский край. В числе его представителей был народный ансамбль «Казачья вольница» из села Донская Балка Петровского района. Исполненные ставропольскими артистами песни тронули души не только зрителей, но и высокого жюри.

– Увидев повлажневшие глаза суровых братьев-казаков во время исполнения песни «Пара голубей» из нашего местного фольклора, мы сами едва сдерживали слезы, – признаются солисты ансамбля.

А вот задорный характер старинной песни «Запрягу я бугая» заставил многих слушателей пуститься в пляс. Что интересно, во время церемонии награждения ведущему пришлось три раза приглашать на сцену Виктора Гайденко. Просто он не мог поверить своим ушам – думал, вызывают однофамильца. Между тем возглавляемый им ансамбль стал лауреатом второй степени. Вот так: наше региональное песенное наследие является одной из жемчужин культуры страны!

Казачий коллектив очень благодарен за всестороннюю поддержку начальнику отдела культуры Петровского района Надежде Порублевой, депутату краевой Думы Владимиру Трухачеву и президенту ставропольской компании «Возрождение» Аслану Каракотову.

http://www.stapravda.ru/20161012/ansambl_kazachya_volnitsa_iz_sela_donskaya_balka_vystupil_na_kon_97172.html