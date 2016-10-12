Акцию памяти лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова провели в СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете состоялась акция памяти лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, сотрудника управления вневедомственной охраны ФСВНГ России по республике Дагестан. Он был захвачен боевиками летом этого года. Они требовали, чтобы Магомед обратился к коллегам-полицейским с призывом оставить службу. Однако мужчина спокойно ответил: «Работайте, братья!». Магомед Нурбагандов посмертно получил звание Героя РФ.

Для обсуждения темы «Наши герои. Подвиг Магомеда Нурбагандова» в СКФУ собралось около 500 человек. Участники встречи увидели видеоролик о подвиге Магомеда Нурбагандова. Память героя почтили минутой молчания.

– Человек делает то, чего не может не сделать, оставаясь честным перед своей совестью, верным своему профессиональному долгу. Это кажется простым объяснением, но какого же невероятного мужества требует это честное выполнение человеческого и профессионального долга, когда оно обрекает человека на верную гибель, – отметила ректор СКФУ Алина Левитская. Она также вспомнила имена недавно погибших Героев России – старшего лейтенанта Александра Прохоренко и подполковника Олега Пешкова. Она с болью поделилась собственным опытом переживания трагедии в Беслане 2004 года, где в качестве министра образования республики оказалась в эпицентре событий и была свидетелем героизма спецназовцев, спасавших детей ценой своей жизни.

Кроме того к студентам обратились полномочный представитель Республики Дагестан в крае Абдула Омаров, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в СК Игорь Аникеев и ряд других официальных лиц.

В завершение А. Левитская от лица присутствующих внесла предложения, среди которых – обратиться к администрации Ставрополя об установке в краевом центре стелы памяти М. Нурбагандова и А. Прохоренко, сообщает управление по информации и связям с общественностью СКФУ.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161012/aktsiyu_pamyati_leytenanta_politsii_magomeda_nurbagandova_provel_97212.html