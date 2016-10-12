18 осужденным в Ставропольском крае отказано в помиловании

Отчасти виноваты, отчасти сочувствуем... / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

11 октября состоялось очередное заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, рассмотревшее ходатайства восемнадцати осужденных. Они отбывают наказание за различные виды преступлений, в т. ч. убийство, кражи, мошенничество, угон, незаконный оборот наркотических средств. Стоит подчеркнуть, что одиннадцать из восемнадцати ранее уже были судимы, причем девять – от двух до восьми раз. К большинству применялись гуманные меры от условно-досрочного освобождения до амнистии, что, как видим, не способствовало желаемому перевоспитанию.

Важно также отметить, что в данной группе обратившихся многие отбыли совсем небольшие сроки – от двух до трех месяцев, но уже поспешили предпринять попытку вызвать к себе сочувствие со стороны комиссии. Однако именно такая торопливость говорит явно не в их пользу: когда же успели они все осознать и так искренне (как они представляют) раскаяться?! Никому из членов комиссии не хотелось сопереживать горе-отцу, отнюдь не отличавшемуся примерным поведением и угрожавшему убийством собственному сыну-подростку. Да и молодой воровке, утверждающей, что не была ранее судима и потому заслуживает поддержки, между тем в материалах дела черным по белому значится обратное: судимость-то не первая. Откровенная ложь, согласитесь, в данном случае совсем уж не годится в качестве аргумента. А как вам понравится мошенник (в миру «индивидуальный предприниматель»), оказывавший «помощь» в продаже квартир чересчур доверчивым гражданам и обобравший их на немалые деньги? Любопытно, как выражается он про себя любимого: «отчасти виноват». Это как же? Видимо, другая сторона, чьи кошельки он изрядно потрепал, тоже «сама виновата»... Еще один ходатай, имеющий к 35 годам жизни восемь судимостей, поразил набором украденного: тут и аппарат для попкорна, и три чугунка, и несколько кастрюль, и две курицы, кашеварить что ли он собирался? Предприимчивая дама, облапошившая клиента на 140 тысяч рублей «за снятие порчи», тоже не отличается скромностью: якобы случайно все вышло, в общем, почти не нарочно. Так и хочется спросить: интересно, а что там с той самой порчей, удалось снять? Иначе как бессовестным трудно назвать гражданина, за рулем машины сбившего на дороге мотоциклиста и получившего всего два года даже не заключения, а ограничения свободы, но желающего еще какой-то поблажки... Медаль ему за то, что мотоциклист чудом остался жив?

В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всей данной группе осужденных. На заседании вновь, в очередной раз, прозвучало пожелание к учреждениям исполнения наказаний повнимательнее относиться к кандидатурам ходатаев, помогая осужденным правильнее оценивать собственное положение. Быть может, если бы прошений было меньше, но были они более обоснованны, то и комиссии удалось бы действительно «миловать», поддерживая искренне раскаявшихся. А то получается: если проситель «отчасти виноват», то и пожалеть его можно лишь отчасти.

http://www.stapravda.ru/20161012/18_osuzhdennym_v_stavropolskom_krae_otkazano_v_pomilovanii_97188.html