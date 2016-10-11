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11 октября 2016 г.
Гран-при, а также медали / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

«Золотая Осень-2016» принесла ставропольцам Гран-при и медали

На Ставрополье пройдет VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». Об этом на еженедельном совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова сообщила министр культуры Татьяна Лихачева.

В течение пяти дней в городах Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске, Минеральных Водах, Изобильном, а также в селах Верхнерусском и Донском планируется провести в общей сложности 23 мероприятия. В программе творческие встречи с известными российскими писателями, актерами театра и кино, кинопоказы. По словам Татьяны Лихачевой, в открытии форума, которое состоится 15 октября в Ставропольском ДКиС, примут участие актеры Николай Бурляев, Инга Шатова, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлев, Светлана Светличная, Александр Белобородько, Владимир Зайцев, Александр Цуркан, Глеб Матвейчук и другие.

Подведены итоги 18-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», участником которой традиционно стало Ставрополье. Как сообщил первый заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань, экспозиция Ставрополья получила высокую оценку в разделе «Регионы России». За вклад в развитие выставки правительство края награждено Гран-при «Золотой осени – 2016». Многим ставропольским участникам «Золотая осень» этого года принесла ряд престижных наград. Из 32 образцов пищевой продукции краевых производителей 29 получили золотые медали выставки, 3 – серебряные.

В номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» золотой медалью и дипломом награждены 11 организаций края.

В минувшие выходные на центральной площади города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа прошла ярмарка ставропольской продукции. В ярмарке, как сообщил первый вице-премьер Николай Великдань, приняли участие восемь ставропольских товаропроизводителей. Они представили широкий ассортимент произведенных в крае продуктов питания: сыры, масло растительное и сливочное, кисломолочную продукцию, колбасные изделия и деликатесы, кондитерские и макаронные изделия, сахар, крупу, мясные и плодоовощные консервы, овощи, фрукты и бахчевые – всего более 50 тонн продукции.

Кроме того ярмарки выходного дня и «Овощи к подъезду» с привлечением местных товаропроизводителей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, прошли во многих городах и сельских районах края. Было представлено более 50 тонн продукции, в том числе сезонной, на сумму около 5,2 миллиона рублей.

Губернатор Владимир Владимиров нацелил членов краевого правительства и руководителей органов исполнительной власти региона на конструктивное взаимодействие с представителями Ставрополья в Государственной Думе Российской Федерации.

– В этом созыве Государственной Думы у Ставрополья мощное представительство, и я призываю максимально использовать содействие наших депутатов на благо края, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава региона назвал несколько первоочередных направлений взаимодействия с органами федеральной законодательной власти. В их числе вопрос о регламенте деятельности личных подсобных хозяйств, корректировка земельных отношений, финансирование государственных программ, регулирование межбюджетных отношений, строительство ряда важных социальных объектов.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161011/zolotaya_osen2016_prinesla_stavropoltsam_granpri_i_medali_97146.html
Фотография к статье «Золотая Осень-2016» принесла ставропольцам Гран-при и медали
На еженедельном рабочем совещании правительства СК
На еженедельном рабочем совещании правительства СК
Фото пресс-службы губернатора СК
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