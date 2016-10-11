Жительница Пятигорска продавала контрафактные аксессуары
Полицейские Предгорного района пресекли факт реализации продукции с признаками контрафактности. Как было установлено, жительница Пятигорска продавала аксессуары с товарными знаками известного производителя в одном из торговых центров. В ходе проверки изъято и направлено на исследование более 500 единиц товара с признаками контрафактности. По предварительным данным, ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, составил около шести с половиной миллионов рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК.