Жительница Пятигорска продавала контрафактные аксессуары

Незаконные аксессуары / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Полицейские Предгорного района пресекли факт реализации продукции с признаками контрафактности. Как было установлено, жительница Пятигорска продавала аксессуары с товарными знаками известного производителя в одном из торговых центров. В ходе проверки изъято и направлено на исследование более 500 единиц товара с признаками контрафактности. По предварительным данным, ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, составил около шести с половиной миллионов рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161011/zhitelnitsa_pyatigorska_prodavala_kontrafaktnye_aksessuary_97135.html