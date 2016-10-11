Заседание Национального антитеррористического комитета состоялось в Пятигорске

11 октября в Пятигорске под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Директора ФСБ России А. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрен ряд вопросов, связанных с противодействием терроризму на территории Северокавказского региона и активизацией предупредительно-профилактической работы антитеррористических комиссий и органов власти, сообщает информационный центр НАК.

В заседании приняли участие члены НАК, полномочный представитель Президента РФ в СКФО, главы субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах СКФО, руководители и ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

А. Бортников отметил, что в текущем году продолжается работа, направленная на нормализацию обстановки в регионе. За истекший период на Северном Кавказе предотвращен один террористический акт, задержаны 49 боевиков и 328 пособников, нейтрализованы 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья, включая ряд одиозных лидеров бандитского подполья в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Усилиями федеральных органов исполнительной власти и антитеррористических комиссий активизирована предупредительно-профилактическая работа, направленная на сокращение пособнической базы бандгрупп, ликвидацию каналов их финансирования.

Председатель НАК особо подчеркнул необходимость активизации деятельности институтов гражданского общества, недопущения террористической пропаганды в сети Интернет и предупреждения вовлечения молодежи в террористическую деятельность.

На заседании НАК также рассматривались проблемы профилактики терроризма на территории муниципальных образований.

В результате обсуждения был выработан ряд дополнительных мер, направленных на совершенствование антитеррористической деятельности с учетом изменений в оперативной и международной обстановке.

http://www.stapravda.ru/20161011/zasedanie_natsionalnogo_antiterroristicheskogo_komiteta_sostoyal_97177.html