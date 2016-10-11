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11 октября 2016 г.

За испорченную сумку житель Пятигорска взыскал с химчистки 100 тысяч рублей

Мужчина сдал в химчистку Пятигорска свою сумку, но после обработки ему вернули испорченное изделие. Возместить ущерб в сто тысяч рублей (стоимость вещи, моральный вред и услуги представителя) предприятие отказалось возмещать даже после суда. Тогда судебные приставы, придя в химчистку, арестовали и изъяли имущество должника: вешалки, шкафы и холодильник. На следующий день вся сумма долга была перечислена взыскателю, сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161011/za_isporchennuyu_sumku_zhitel_pyatigorska_vzyskal_s_khimchistki__97183.html
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