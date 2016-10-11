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11 октября 2016 г.

Водитель «Фольксвагена» в Ставрополе врезался в забор, пострадала хозяйка дома

10 октября около 14 часов водитель «Фольксваген Гольф», двигаясь по улице Бурмистрова, не справился с управлением, наехал на дорожный знак, а потом на забор, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Владелица домовладения, которая находилась во дворе дома, 76-летняя пенсионерка, получила телесные повреждения в виде травмы головы и шейного отдела позвоночника. За рулем иномарки находился 65-летний мужчина.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161011/voditel_folksvagena_v_stavropole_vrezalsya_v_zabor_postradala_kh_97162.html
Фотография к статье Водитель «Фольксвагена» в Ставрополе врезался в забор, пострадала хозяйка дома

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Водитель «Фольксвагена» в Ставрополе врезался в забор, пострадала хозяйка дома
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