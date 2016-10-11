Водитель «Фольксвагена» в Ставрополе врезался в забор, пострадала хозяйка дома

10 октября около 14 часов водитель «Фольксваген Гольф», двигаясь по улице Бурмистрова, не справился с управлением, наехал на дорожный знак, а потом на забор, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Владелица домовладения, которая находилась во дворе дома, 76-летняя пенсионерка, получила телесные повреждения в виде травмы головы и шейного отдела позвоночника. За рулем иномарки находился 65-летний мужчина.

http://www.stapravda.ru/20161011/voditel_folksvagena_v_stavropole_vrezalsya_v_zabor_postradala_kh_97162.html