Вирус, проникший в смартфон, украл со счета жителя Невинномысска 15800 рублей
Факт необычной кражи зафиксирован в Невинномысске. Житель города обнаружил, что с его банковской карты кто-то похитил 15800 рублей. Проведенное расследование показало – в смартфон потерпевшего проникло вредоносное программное обеспечение. Зловредный вирус и выступил в роли виртуального воришки. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, аналогичный случай был зафиксирован в городе химиков в июне этого года. Тогда вирус, проникший в смартфон, умыкнул у гражданина 8080 рублей.
Сотрудники правопорядка распространили рекомендации, которые позволят снизить риск виртуальных краж. Необходимо следить за актуальностью антивирусов в своих гаджетах, также ни в коем случае нельзя открывать подозрительные сообщения или переходить по ссылкам, вызывающим сомнения. Еще один совет: не подключайте услугу «мобильный банк» к чужим номерам телефонов.