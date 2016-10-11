Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
11 октября 2016 г.

Вирус, проникший в смартфон, украл со счета жителя Невинномысска 15800 рублей

Факт необычной кражи зафиксирован в Невинномысске. Житель города обнаружил, что с его банковской карты кто-то похитил 15800 рублей. Проведенное расследование показало – в смартфон потерпевшего проникло вредоносное программное обеспечение. Зловредный вирус и выступил в роли виртуального воришки. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, аналогичный случай был зафиксирован в городе химиков в июне этого года. Тогда вирус, проникший в смартфон, умыкнул у гражданина 8080 рублей.

Сотрудники правопорядка распространили рекомендации, которые позволят снизить риск виртуальных краж. Необходимо следить за актуальностью антивирусов в своих гаджетах, также ни в коем случае нельзя открывать подозрительные сообщения или переходить по ссылкам, вызывающим сомнения. Еще один совет: не подключайте услугу «мобильный банк» к чужим номерам телефонов.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161011/virus_pronikshiy_v_smartfon_ukral_so_scheta_zhitelya_nevinnomyss_97164.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
Водитель «Фольксвагена» в Ставрополе врезался в забор, пострадала хозяйка дома
В селе Александровском ссора между приехавшими братьями закончилась убийством
Вирус, проникший в смартфон, украл со счета жителя Невинномысска 15800 рублей
В Минеральных Водах под колеса «Нивы» попала пожилая женщина
Погоня за автомобилем в Ставрополе закончилась ДТП с двумя погибшими
Невинномысск
Акция «Мы – за здоровый образ жизни» прошла в Невинномысске
В Невинномысске открылась «Школа предпринимательства»
В Невинномысске состоялся краевой турнир по тяжелой атлетике
Невинномысск отметил свой 191-й день рождения
На Ставрополье пресекли попытку контрабанды сильнодействующих веществ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!