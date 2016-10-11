Вирус, проникший в смартфон, украл со счета жителя Невинномысска 15800 рублей

Факт необычной кражи зафиксирован в Невинномысске. Житель города обнаружил, что с его банковской карты кто-то похитил 15800 рублей. Проведенное расследование показало – в смартфон потерпевшего проникло вредоносное программное обеспечение. Зловредный вирус и выступил в роли виртуального воришки. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, аналогичный случай был зафиксирован в городе химиков в июне этого года. Тогда вирус, проникший в смартфон, умыкнул у гражданина 8080 рублей.

Сотрудники правопорядка распространили рекомендации, которые позволят снизить риск виртуальных краж. Необходимо следить за актуальностью антивирусов в своих гаджетах, также ни в коем случае нельзя открывать подозрительные сообщения или переходить по ссылкам, вызывающим сомнения. Еще один совет: не подключайте услугу «мобильный банк» к чужим номерам телефонов.

http://www.stapravda.ru/20161011/virus_pronikshiy_v_smartfon_ukral_so_scheta_zhitelya_nevinnomyss_97164.html