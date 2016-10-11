В Ставропольском Дворце культуры и спорта открыт новый творческий сезон

Концертной программой «Сила притяжения искусства» открыли в Ставропольском Дворце культуры и спорта XXXII творческий сезон. Более 200 артистов вышли на сцену, и сделали этот праздник незабываемым. Поддержать творческие коллективы пришли не только зрители, но давние друзья: студия эстрадно-циркового искусства «Вертикаль», танцевально-акробатический шоу-балет «Экстрим» и вокалистка Лина Медведева. Надо сказать, что в новом творческом сезоне артисты Дворца культуры и спорта готовят много приятных сюрпризов для своих поклонников — главное, внимательно следить за афишами!

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161011/v_stavropolskom_dvortse_kultury_i_sporta_otkryt_novyy_tvorcheski_97155.html