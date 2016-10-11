В Ставрополе прошла встреча ветеранского актива

Встреча ветеранов / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

В Ставрополе прошла торжественная встреча ветеранского актива, посвященная Международному дню пожилого человека. Председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко подвел итоги работы общественной организации и рассказал о подготовке к 30-летию ветеранского движения в нашем регионе. От имени губернатора участников торжества приветствовал заместитель председателя ПСК Ю. Скворцов. На встрече обсуждались перспективные направления работы ветеранских организаций в городах и районах Ставрополья.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161011/v_stavropole_proshla_vstrecha_veteranskogo_aktiva_97149.html