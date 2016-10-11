В селе Александровском ссора между приехавшими братьями закончилась убийством

Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Москвы, подозреваемого в убийстве, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, вечером 23 сентября между родными братьями, приехавшими в село Александровское в гости к матери из Красноярска и Москвы, в ходе распития спиртных напитков возникла ссора из-за малозначительного повода. В результате конфликта подозреваемый, вооружившись кухонным ножом, нанес брату один удар в левое плечо. От полученного телесного повреждения молодой человек скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

http://www.stapravda.ru/20161011/v_sele_aleksandrovskom_ssora_mezhdu_priekhavshimi_bratyami_zakon_97166.html