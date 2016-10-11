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11 октября 2016 г.
Сильнейшие штангисты края / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

В Невинномысске состоялся краевой турнир по тяжелой атлетике

В невинномысском спортивно-культурном комплексе «Олимп» состоялся открытый краевой турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти заслуженного работника ЕЭС России Александра Волкова.

В соревнованиях участвовали сильнейшие тяжелоатлеты края. В тройку призеров вошли мастер спорта из Новоалександровска Владислав Смоляков (тренер Игорь Смоляков), второе место занял мастер спорта Ваник Мкртумян из поселка Нового Георгиевского района (тренер Алексан Бабаджанян), замкнул тройку сильнейших атлетов Иван Чемеркин, сын олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина. Абсолютным победителом турнира с результатом 370 кг в сумме двоеборья стал заслуженный мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, рекорд-смен мира Давид Беджанян из поселка Солнечнодольска (тренер – заслуженный тренер России Владимир Книга).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161011/v_nevinnomysske_sostoyalsya_kraevoy_turnir_po_tyazheloy_atletike_97133.html
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