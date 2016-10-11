В Минеральных Водах под колеса «Нивы» попала пожилая женщина

10 октября около 11 утра водитель автомашины «Нива», двигаясь по улице Московская в Минеральных водах наехал на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости без световозвращающих элементов, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате 85-летняя пенсионерка была доставлена с травмами в реанимацию. Водитель «Нивы» – 48-летний местный житель.

http://www.stapravda.ru/20161011/v_mineralnykh_vodakh_pod_kolesa_nivy_popala_pozhilaya_zhenschina_97161.html