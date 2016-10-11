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11 октября 2016 г.

Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма

Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма

На базе Ставропольского государственного медицинского университета прошел региональный молодежный форум «Студенты-медики за гуманизм, безопасность, против экстремизма». Его участниками стали более двухсот активистов из Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик, а также республик Ингушетия, Дагестан и Ставропольского края. В программу форума были включены тренинги, семинары, лекции, дискуссии, заседания круглых столов. По итогам работы было принято решение провести в семи городах-столицах СКФО региональную информационную акцию «Студенты-медики за гуманизм, безопасность, против экстремизма». Кстати, она  уже стартовала 10 октября. Также по итогам форума создан координационный студенческий совет, определена стратегия совместной работы.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161011/studentymediki_vyskazalis_za_gumanizm_bezopasnost_protiv_ekstrem_97154.html
Фотография к статье Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма
Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма
Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма
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Студенты-медики высказались за гуманизм, безопасность, против экстремизма
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