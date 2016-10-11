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11 октября 2016 г.

Студенческий «Дневной дозор» пропагандирует световозвращатели в Предгорном районе

Студенческий «Дневной дозор» пропагандирует световозвращатели в Предгорном районе

«Дневной Дозор» Предгорного района снова вышел агитировать население за использование световозвращающих элементов, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Неравнодушные к проблемам аварийности среди пешеходов студенты возобновили с наступлением холодного времени свои беседы и вручают световозвращатели в виде браслетов и наклеек на одежду.

Всего за 40 минут ежедневного труда участники акции успевают приобщить к использованию световозвращающих элементов от 10 до 20 человек.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161011/studencheskiy_dnevnoy_dozor_propagandiruet_svetovozvraschateli_v_97131.html
Фотография к статье Студенческий «Дневной дозор» пропагандирует световозвращатели в Предгорном районе
Студенческий «Дневной дозор» пропагандирует световозвращатели в Предгорном районе
Студенческий «Дневной дозор» пропагандирует световозвращатели в Предгорном районе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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