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11 октября 2016 г.

Ставропольский филиал Россельхозбанка аккредитовал новый объект недвижимости в г. Михайловске

Россельхозбанк

Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» заключил договор на аккредитацию строящегося объекта недвижимости с ООО «Диалог-Строй». Теперь с помощью ипотечных кредитных программ Россельхозбанка жители края имеют возможность выбрать квартиру в многоэтажном жилом доме по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 209.

«С начала текущего года по 01.10.2016 г. Ставропольский филиал Банка выдал более 350 млн рублей по программам ипотечного кредитования, утроив объем выдачи по данному направлению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным, в том числе благодаря планомерному расширению сотрудничества с ведущими застройщиками края и соответственно списка аккредитованных объектов недвижимости. Таким образом, мы стремимся обеспечить своим клиентам возможность широкого выбора при приобретении жилья», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

На сегодняшний день Банком аккредитованы 101 объект недвижимости на территории края. При этом в городе Ставрополе таких объектов 41, его спутнике Михайловске – 11, в регионе КМВ – 45, а в городе Невинномысске – 4.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161011/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_akkreditoval_novyy_obekt_ne_97158.html
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