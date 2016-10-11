Ставропольские танцоры едут покорять Австрию

В Ставрополе завершился российский рейтинговый турнир «Dance Way», который собрал более 500 танцоров из разных городов России. Соревнования подарили много ярких эмоций и показали высоких уровень мастерства. Приятно, что танцоры студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца культуры и спорта (руководитель Анастасия Сизова) не раз поднимались на пъедистал почета. Так, самые маленькие воспитанницы Тамара Расулова (номинация «Бэби первые шаги») и Елизавета Крюкова ( «Бэби открытый класс») заняли первое и второе место. В номинации «Дети» высокий уровень показали Владимир Оверченко (первое место в хип-хопе и popping) и Данила Джатдоев (второе место в хип-хопе и третье в popping). В дуэтных выступлениях дети также неоднократно оказывались в числе лучших.

Стоит отметить, что через неделю наши танцоры отправятся за новыми победами на Чемпионат Мира в Австрию.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161011/stavropolskie_tantsory_edut_pokoryat_avstriyu_97178.html