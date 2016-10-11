В Москве завершила свою работу XVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2016», на которой свои достижения представила и делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым.

Участие нашего края в этой ежегодной престижной экспозиции оказалось весьма результативным, отметил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань: как всегда собран целый багаж наград высшей пробы. По их числу наш регион вошел в пятерку ведущих регионов страны. Экспозиция Ставропольского края была представлена в одном из самых значимых разделов выставки – «Регионы России». За вклад в ее развитие правительство Ставропольского края награждено Гран при.

Всего же главная отраслевая выставка России на этот раз собрала около 2,5 тысячи участников из 64 регионов России, кроме того, около 300 тысяч посетителей. Прошло 40 мероприятий деловой программы с участием крупнейших российских и международных производственных, консалтинговых, финансовых компаний, сотни подписанных соглашений. Стенд нашего края стал одним из самых солидных и популярных. В числе его высоких гостей – председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, помощник Президента – начальник Контрольного управления Президента Константин Чуйченко, первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон, руководители ряда российских ведомств и организаций. О потенциале Ставропольского края гостям экспозиции рассказал министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

В итоге уже в первые дни работы «Золотой осени» Ставрополье подписало шесть инвестиционных соглашений между правительством Ставрополья и компаниями, реализующими инвестпроекты в регионе, на общую сумму около 20 миллиардов рублей. За последние три года в крае благодаря господдержке в том числе и на региональном уровне, сделаны серьезные шаги в развитии агропромышленного комплекса края, отметил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Все это нашло наглядное подтверждение на нашей экспозиции, все достижения ставропольских аграриев, высоко отмеченные в стране и за ее пределами. Кстати, самыми крупными на «Золотой осени» стали разделы Ставропольского и Краснодарского краев, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Самарской и Челябинской областей.

Традиционно наш край весьма достойно был представлен на одном из основных разделов «Золотой осени» – «Животноводство и племенное дело», рассказал Николай Великдань. Четырнадцать наших хозяйств представили элитный племенной потенциал, в очередной раз подтвердив, что край сохранил племенное ядро страны по многим направлениям животноводства, особенно тонкорунному овцеводству. Всего в этом павильоне были собраны результаты многолетней селекционно-племенной работы 28 регионов России, более ста хозяйств, в том числе четырнадцать племенных организаций Ставропольского края. Было продемонстрировано мясное скотоводство (калмыцкая, герефордская и казахская белоголовая породы), овцеводство (манычский и джалгинский меринос, ставропольская и северокавказская мясошерстная породы), птицеводство (индейка белая широкогрудая, бронзовая и серебристая северокавказская и палевая узбекская), рыбоводство (карп ставропольской породы и форель породы камлоопс) и звероводство. Все животные оценены на высоком уровне. В номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» золотой медалью и дипломом награждены одиннадцать хозяйств. В их числе — одиннадцать организаций: СПК Колхоз «Дружба», СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина», ОАО «Белокопанское», СПК колхоз «Маныч», СПК колхоз «Россия» Апанасенковского района, СПК колхоз племзавод имени Ленина Арзгирского района, СПК колхоз племзавод «Вторая Пятилетка» Ипатовского района, СПК колхоз «Гигант» Благодарненского района, СПК племзавод «Восток» Степновского района, ФГУП ППЗ «Зональная опытная станция по индейководству» Георгиевского района, а также министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Лучшие бренды продовольственной индустрии региона на «Золотой осени» презентовали более полусотни организаций по производству продуктов и напитков. Двенадцать из них приняли участие в конкурсе и были удостоены в итоге 29 золотых и трех серебряные медалей. В номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» золото присуждено ООО «Петровские Нивы» (за макаронные изделия, манную крупу и муку), ИП Удовитченко А.А. «Ставропольские деликатесы» (мясные сырокопченые продукты), ООО «Европа» и ООО «Мясокомбинат «Олимпия» Георгиевского района (колбасы), ОАО «Сыродел» Ипатовского района за сыры, ООО «Хладонеж» (молочные продукты), ЗАО «Минеральные воды Железноводска», ООО «ВКЗ «Русский» (коктейли), ООО «Весна» Предгорного района (тепличная продукция). Серебро досталось ИП Пащенко И.Н. «Корона Ставрополья» (печенье и макароны), ООО «Мясокомбинат «Олимпия» (колбасные изделия).

Конкурс проводился и в номинации «За производство овощных культур в закрытом грунте». Золота удостоены ООО «АПХ ЭКО-культура». Такая же высокая награда у ООО «Плодообьединение «Сады Ставрополья» за достижение высоких показателей производство плодовых культур без вирусного посадочного материала в номинации «За производство плодовых культур».

Также в рамках проведения 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» управление ветеринарии Ставропольского края приняло участие в конкурсе «За разработку, производство и внедрение высокоэффективных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных» организованном Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По его итогам в номинации «За разработку и внедрение программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных» управление награждено золотой медалью – за разработку и внедрение государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». Кроме того, в номинации «За разработку и эффективность плана противоэпизоотических мероприятий» ведомство удостоено еще и серебряной медали – за эффективное выполнение плана противоэпизоотических мероприятий на территории Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161011/stavropole_v_pyaterke_regionov_liderov_po_nagradam_vystavki_zolo_97156.html