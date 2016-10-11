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11 октября 2016 г.

Ставрополь признан самым благоустроенным городом России

Город Ставрополь органично вписался в девиз недавно прошедшего Дня Ставропольского края и празднования 239-й годовщины со дня его рождения – «Мы первые!». По итогам ежегодного Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2015 году, Ставрополь признан лучшим в стране. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева размещено на сайте российского Правительства. Второе место разделили Уфа и Хабаровск, на третьем — Красноярск. Всем городам-победителям вручат соответствующие дипломы и денежные премии. Конкурс проводится ежегодно среди муниципальных образований, разделённых по численности населения на шесть категорий. Он направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий. Среди критериев оценки — реализация программ социально-экономического развития муниципалитетов, объемы жилищного строительства и работ по благоустройству, сохранение историко-культурного и природного наследия. При подведении итогов конкурса учитываются также количество зеленых насаждений в городах, работа общественного транспорта, обеспеченность стоянками и гаражами для личного транспорта, состояние экологии и городских инженерных сооружений.

Стоит отметить, что это не первая победа краевого центра в столь престижном Всероссийском конкурсе. Ставрополь традиционно принимает в нём участие, и по итогам 2013 года удостаивался высшей награды. Все выделенные тогда за победу в конкурсе средства из федерального бюджета пошли на благоустройство краевого центра. И вот — новая победа.

– Победа в столь престижном конкурсе является высокой оценкой усилий всех горожан по улучшению качества жизни в своём родном городе. И ещё одно: это было бы невозможно без поддержки и заботы о городе губернатора Ставропольского края В. Владимирова. Планка поднята высоко, и для нас это ещё один стимул, чтобы работать ещё лучше и делать наш город краше, зеленее и комфортнее для жизни. Задач и нерешенных проблем очень много, – отметил глава администрации Ставрополя А. Джатдоев.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161011/stavropol_priznan_samym_blagoustroennym_gorodom_rossii_97171.html
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