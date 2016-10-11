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11 октября 2016 г.
Пособия семьям призывников / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Семьи новобранцев получили право на материальную поддержку

С началом осеннего призыва семьи новобранцев получили право на материальную поддержку, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Сейчас она выплачивается в виде единовременного пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка, не достигшего трех лет. Оба пособия выплачиваются за счет средств федерального бюджета. Обратиться за соцпомощью могут члены семей военнослужащих, призванных весной и осенью 2016 года. Выплаты назначаются не позднее шести месяцев со дня окончания солдатом военной службы по призыву. Жены курсантов военных профессиональных образовательных организаций не имеют права на данные пособия.

Единовременные выплаты беременным женам призывников назначаются при сроке беременности не менее 180 дней и после представления пакета документов (свидетельство о браке, медицинская справка, подтверждающая срок беременности, справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву, лицевой счет для перечисления пособия). Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается матери или опекуну со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала его отцом военной службы по призыву.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161011/semi_novobrantsev_poluchili_pravo_na_materialnuyu_podderzhku_97143.html
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