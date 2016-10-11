Раритетные книги «Казаки-некрасовцы Ставрополья» и «Вновь обретенная Родина» вышли в свет

Эксклюзивный раритет / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Среди масштабных акций Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, отмечающего в этом году свое 55-летие, безусловно, заслуживает высокой оценки крупный проект «Дни казаков-некрасовцев в Москве». «Ставропольская правда» уже писала об успешно проведенных в столице выставке и мероприятиях, связанных с уникальным этносом. О самом событии говорили много, но, по мнению председателя общественного совета при министерстве культуры края В. Лычагина, обошли вниманием выход в свет двухтомника «Казаки-некрасовцы Ставрополья» и «Вновь обретенная Родина», сразу ставшего раритетом. Сегодня Владимир Маркович делится мыслями по поводу этого научно-просветительского издания музея.

– Казаки-некрасовцы выезжали в Москву и раньше, но названный проект принципиально отличается от предыдущих тем, что впервые в столице столь крупно показана этнографическая работа художественного музея. Я не припомню другого примера в России, когда бы художественный музей столь целенаправленно занимался подобными проблемами. Если раньше в столицу возили только фольклор, казаки-некрасовцы выступали в престижных залах – пели и танцевали, то в этот раз во главу угла были положены художественно-выставочный и научный аспекты. И что особенно важно – отражение жизни, быта, традиций казаков-некрасовцев в современном изобразительном искусстве Ставропольского края.

В конце двадцатых годов прошлого столетия похожего характера этнографическая выставка была представлена художниками по Северному Кавказу, но она носила узкоспецифический характер. Перед живописцами стояла задача зафиксировать предметы быта, скажем, чеченцев, аварцев или балкарцев, но этнографическая исследовательская часть оставалась за учеными. Здесь же в дополнение к ранее проведенным научным экспедициям и конференциям на пленэрах, организованных директором музея Зоей Белой, художники «рисовали жизнь» общины, выбирая темы, сюжеты и жанры, используя любые техники.

Средства информации не раз рассказывали о таких пленэрах, но мало кто рассматривал работу художников как способ фиксирования и отражения быта, традиций, духовной жизни казаков-некрасовцев. Между тем все это как раз и нашло место в двухтомном издании, подготовленном художественным музеем.

Задача у издания, с первого взгляда, – буклетная, презентационная, но когда вчитаешься в содержание, понимаешь, что имеешь дело с серьезным научным трудом. Особый интерес ему придает огромное количество иллюстративного материала. Издание имеет замечательное полиграфическое исполнение: продуманный макет, качественную бумагу, хорошую цветопередачу. Картины Ю. Орлова, В. Арзуманова, Н. Авсаджанова, В. Чуйкова, Л. Черного и многих других – настоящее искусство моментальной зарисовки. Живописцы, выехавшие на пленэр, смогли за короткое время выполнить работу, имеющую как художественную, так и научную ценность. Издание информативно насыщенное: во-первых, в библиографии обобщен многолетний опыт работы краевого художественного музея с казаками-некрасовцами; во-вторых, обозначены авторитетные научные партнеры, будь то художники, ученые-этнографы, лингвисты, фольклористы, музыковеды или искусствоведы.

Двухтомник, который, думаю, одинаково интересен и музейщикам, и ученым, и краеведам, да и всем, кому небезразлична история России, реализован под патронажем краевого художественного музея учеными СКФУ, Московской консерватории, Центра фольклора в Москве, этнографами из разных регионов. По сути, они смогли описать, проанализировать и вписать в общецивилизационный процесс фактически исчезающий этнос. Не будем гадать, сколько лет уникальные следы допетровской эпохи еще можно будет видеть в современной жизни Ставрополья, но так или иначе она в конце концов растворит в себе чудом сохранившиеся «некрасовские» черты самобытности допетровской эпохи. Ценность издания уже в самой констатации важной научной проблемы, требующей своего исследования. Я имею в виду изучение механизма ассимиляции этноса в современной цивилизации. К сожалению, интереса к этой проблеме у ученых нет. А жаль. Уже наработанный в музее фактический багаж, думаю, интересен для социальных психологов, специалистов по этногенезу, социологов и мог бы стать хорошим полигоном для разработки редкой, но очень важной современной темы. Мне да, наверное, и многим небезразлично то, как сложится дальше жизнь некрасовцев на Ставрополье, какая судьба ожидает филиал музея казаков-некрасовцев в поселке Новокумском… Издательский совершенно эксклюзивный проект убеждает: далеко не все резервы исчерпаны в познании и изучении уникального этноса.

Тамара ДРУЖИНИНА

http://www.stapravda.ru/20161011/raritetnye_knigi_kazakinekrasovtsy_stavropolya_i_vnov_obretennay_97036.html