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11 октября 2016 г.

Погоня за автомобилем в Ставрополе закончилась ДТП с двумя погибшими

Утром, 11 октября, сотрудники полиции предприняли попытку остановить транспортного средства за нарушение правил дорожного движения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, продолжил движение в направлении выезда из города, игнорируя ПДД и запрещающие сигналы светофоров, создавая аварийную ситуацию на дороге. Экипаж ДПС пытался остановить подозрительный автомобиль, водитель которого не реагировал на неоднократные требованиями полицейских.

При попытке скрыться на одном из перекрестков города правонарушитель не справился с управлением, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором на момент аварии пассажиров не было.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте, еще двое пассажиров автомобиля, и водитель микроавтобуса с телесными повреждениями доставлены в городскую больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и специалисты экстренных служб, личности погибших устанавливаются. У погибшего водителя взят забор биологической жидкости с целью проверки на наличие алкоголя и иных запрещенных веществ.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161011/pogonya_za_avtomobilem_v_stavropole_zakonchilas_dtp_s_dvumya_pog_97157.html
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Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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