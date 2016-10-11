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11 октября 2016 г.

Под видом реализации мяса житель Светлограда похищал поросят у доверчивых граждан

24-летний житель Светлограда решил заработать на поросятах, которых брал под реализацию у жителей села Овощи Туркменского района. Деньги обещал заплатить после реализации мяса. В итоге обманутыми оказались владельцы 13 голов домашнего скота. Общая сумма ущерба превысила 245 тысяч рублей. После вмешательства сотрудников уголовного розыска Туркменского райотдела полиции подозреваемый задержан. Сейчас ведется следствие и выясняется его причастность к другим аналогичным «сделкам».

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161011/pod_vidom_realizatsii_myasa_zhitel_svetlograda_pokhischal_porosy_97147.html
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