Под видом реализации мяса житель Светлограда похищал поросят у доверчивых граждан

24-летний житель Светлограда решил заработать на поросятах, которых брал под реализацию у жителей села Овощи Туркменского района. Деньги обещал заплатить после реализации мяса. В итоге обманутыми оказались владельцы 13 голов домашнего скота. Общая сумма ущерба превысила 245 тысяч рублей. После вмешательства сотрудников уголовного розыска Туркменского райотдела полиции подозреваемый задержан. Сейчас ведется следствие и выясняется его причастность к другим аналогичным «сделкам».

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161011/pod_vidom_realizatsii_myasa_zhitel_svetlograda_pokhischal_porosy_97147.html