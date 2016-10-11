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«Мир без слез» вернулся в Нальчик / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

По программе «Мир без слез» детская больница в Нальчике получила аппарат УЗИ

Масштабная благотворительная программа «Мир без слез», о которой уже неоднократно писала «СП», в очередной раз возвращается в СКФО. На этот раз в ее рамках профинансирована покупка диагностического оборудования для республиканской детской клинической больницы в Нальчике.

Напомним, программа «Мир без слез» уже более десяти лет реализуется банком ВТБ: ежегодно детские медучреждения в разных российских городах адресно получают оборудование и препараты, в которых наиболее остро нуждаются. В частности, ранее посильная помощь была оказана и ставропольским медикам – специализированное оборудование получили краевая детская клиническая больница и детская городская больница им. К.Г. Филиппского.

Не впервые акция программы проводится и в Нальчике. На этот раз УЗИ-аппаратура, закупленная для республиканской больницы, в общей сложности обошлась в 1,5 млн рублей. Она должна значительно повлиять на улучшение диагностики и лечения детей с острыми травмами различных видов. Ведь до этого в больнице работал всего один аппарат, отвечающий современным требованиям. При этом имеющиеся возможности не позволяли использовать его при проведении ряда важнейших операций, пояснила главный врач больницы Людмила Гусалова.

Кстати, обязательной частью программы всегда являлись праздники и подарки для маленьких пациентов. Вот и коридоры больницы в Нальчике на один день наполнились детским смехом. Малыши, на некоторое время полностью забыв о своих болезнях, с большим удовольствием общались с приехавшими их навестить любимыми персонажами телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Немало эмоций вызвало и выступление другого давнего друга программы «Мир без слез» – композитора Владимира Щукина.

В день торжественной передачи оборудования вице-президент банка ВТБ Евгений Орлов напомнил, что программа «Мир без слез» действует уже более десяти лет и за это время помощь оказана детским медицинским учреждениям более чем в 50 регионах страны. Он пояснил: «В этом году, как и в прошлом, акции программы «Мир без слез» пройдут в 20 городах. Мероприятия уже прошли в Сочи, Ульяновске, Костроме, Белгороде, Ростове-на-Дону, Туле, Новокузнецке, Барнауле, Тюмени, Владивостоке, Новосибирске, Чите, на Сахалине и в Хабаровске. Также новое оборудование получат детские больницы в Челябинске, Перми и Твери».

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161011/po_programme_mir_bez_slez_detskaya_bolnitsa_v_nalchike_poluchila_97179.html
Фотография к статье По программе «Мир без слез» детская больница в Нальчике получила аппарат УЗИ
Обязательной частью программы всегда становятся праздники и подарки для маленьких пациентов
Обязательной частью программы всегда становятся праздники и подарки для маленьких пациентов
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