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11 октября 2016 г.

Крупная партия контрафактного алкоголя изъята у жителей Кочубеевского района

Девять с половиной тысяч бутылок спиртных напитков изъято в ходе обысков у двух жителей Кочубеевского района. Экспертиза установила, что этот алкоголь не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили в полиции, контрафактная продукция передана на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161011/krupnaya_partiya_kontrafaktnogo_alkogolya_izyata_u_zhiteley_koch_97148.html
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