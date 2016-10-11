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11 октября 2016 г.
Лучший договор / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Хозяйство из Труновского района стало 2-м во всероссийском конкурсе на лучший колдоговор

 

Крестьянское хозяйство Молчановых Труновского района заняло второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший коллективный договор организаций АПК России». Организатором этого конкурса ежегодно выступает профсоюз работников АПК РФ и Общероссийского агропромышленного объединения работодателей. Награду руководству хозяйства вручил председатель краевого агропрофсоюза Сергей Марнопольский.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161011/khozyaystvo_iz_trunovskogo_rayona_stalo_2m_vo_vserossiyskom_konk_97152.html
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