Изменено расположение остановок на перекрестке улиц Пирогова и Тухачевского в Ставрополе

Чтобы не было аварий / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

На протяжении многих лет на перекрестке улиц Пирогова и Тухачевского в краевом центре создавались аварийные ситуации. Участок возле шестой поликлиники был проблемным и опасным. Поэтому по предписанию Ставропольского управления ГИБДД администрацией краевого центра принято решение о ликвидации остановки «6-я поликлиника». Теперь на этом перекрестке обустроены четыре новые остановки, отвечающие всем нормативным требованиям. Для удобства горожан они расположены в районе основных социально значимых объектов – детской поликлиники, училища олимпийского резерва, городской больницы № 4.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161011/izmeneno_raspolozhenie_ostanovok_na_perekrestke_ulits_pirogova_i_97151.html