Изменено расположение остановок на перекрестке улиц Пирогова и Тухачевского в Ставрополе
На протяжении многих лет на перекрестке улиц Пирогова и Тухачевского в краевом центре создавались аварийные ситуации. Участок возле шестой поликлиники был проблемным и опасным. Поэтому по предписанию Ставропольского управления ГИБДД администрацией краевого центра принято решение о ликвидации остановки «6-я поликлиника». Теперь на этом перекрестке обустроены четыре новые остановки, отвечающие всем нормативным требованиям. Для удобства горожан они расположены в районе основных социально значимых объектов – детской поликлиники, училища олимпийского резерва, городской больницы № 4.