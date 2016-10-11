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11 октября 2016 г.

Исправительная колония № 5 Ставропольского края отметила 80-летие

Исправительная колония № 5 отметила юбилей. 80 лет назад приказом НКВД СССР была образована Ставропольская промышленная исправительная колония № 5. Первыми ее обитателями стали несовершеннолетние преступники. С началом Великой Отечественной войны здесь был организован выпуск продукции для военных нужд. Но из-за угрозы оккупации колония была распущена. При отступлении фашисты ее разрушили. Начался нелегкий долгий путь восстановления. В 70-80-е годы прошлого века колония достигла высоких показателей в производственной деятельности. На Ставропольском заводе автоприцепов был организован цех, куда каждый день вывозили около 500 осужденных. Работа шла круглые сутки в три смены.

– Было очень трудно, – вспоминает свидетель тех дней, ныне ветеран УИС генерал-майор в отставке Михаил Кривенко, – но мы по объему производства были первыми в стране.

– Самое главное это люди. Спасибо ветеранам и тем, кто трудится в колонии сегодня. В настоящее время мы проходим этап реформирования уголовно-исполнительной системы, это вызывает определенные сложности в работе. Но колония развивается, – отметил заместитель начальника УИС Ставрополья полковник Вячеслав Виноградов.

Колония всегда славилась своими сотрудниками, традициями, преемственностью поколений и... новшествами. Здесь открылась первая школа в системе уголовно-исполнительной системы Ставрополья, были сделаны первые шаги возрождения православия, казачества, появился первый храм.

В. АЛЕКСАНДРОВА , при содействии пресс-службы УФСИН России по краю
http://www.stapravda.ru/20161011/ispravitelnaya_koloniya__5_stavropolskogo_kraya_otmetila_80letie_97163.html
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