Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова получила престижную премию Международной ассоциации адвокатов
Галина Арапова стала первым российским юристом, награжденным Премией по правам человека. Одна из самых авторитетных юридических организаций мира, Международная ассоциация адвокатов вручила Галине Араповой премию «За выдающийся вклад практикующего юриста в защиту прав человека». Награда вручается ежегодно, и в этом году впервые ее получает юрист из России.
Вручая премию, президент ассоциации Дэвид Ривкин сказал: «Галина Арапова посвятила свою профессиональную жизнь защите фундаментальных прав журналистов в России. Ей удавалось добиваться многочисленных успехов и демонстрировать твердую приверженность делу защиты свободы средств массовой информации и восстановления справедливости для тех, чьи права были нарушены».
Международная ассоциация адвокатов (International Bar Association) основана в 1947 году. Ее штаб-квартира находится в Лондоне, региональные отделения открыты в Сан-Паоло, Сеуле, Вашингтоне и Гааге.
В жюри премии входят авторитетные юристы: практикующие адвокаты, судьи верховных и конституционных судов в отставке, профессура престижных университетов из разных стран, говорится на сайте Центра защиты прав СМИ.