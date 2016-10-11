Бывший ставропольский динамовец Валентин Иванов покинул пост руководителя департамента судейства РФС

Ошибки судей «добили» Иванова / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

РФС на своем официальном сайте объявил о том, что руководитель департамента судейства и инспектирования, арбитр ФИФА 55-летний Валентин Иванов покидает свой пост. Он подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством.

Иванов занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с декабря 2013 года. Напомним, что он является арбитром ФИФА. Судейскую карьеру завершил в декабре 2006 года, когда ему исполнилось 45 лет. А до того как стать судьей, В. Иванов, сын знаменитого футболиста и тренера Валентина Иванова и знаменитой гимнастки Лидии Ивановой, играл в «Торпедо» Москва, динамовских командах Брянска и Ставрополя.

Валентин Валентинович прославился тем, что на чемпионате мира в Германии 25 июня 2006 года в матче 1/8 финала между Португалией и Нидерландами показал 16 желтых карточек (повторение рекорда чемпионатов), из них четыре – вторые желтые, за которыми последовали красные (что является рекордом чемпионатов мира). Иванов семь раз наказал футболистов сборной Нидерландов и девять раз футболистов сборной Португалии (в том числе по двое удаленных с каждой стороны).

Как заявили в РФС, исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования будет А. Николаев. Министр спорта РФ и президент РФС В. Мутко сказал, что нужно вернуться к практике приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ.

В. МОСТОВОЙ , по материалам информационных агентств

http://www.stapravda.ru/20161011/byvshiy_stavropolskiy_dinamovets_valentin_ivanov_pokinul_post_ru_97111.html