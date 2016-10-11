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11 октября 2016 г.
В старых ульях был не мед / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Более 6 кг марихуаны хранил в старых ульях житель Предгорного района

 

На одной из пасек Предгорного района полицейские обнаружили в старых ульях марихуану весом более шести килограммов. Подозреваемого задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161011/bolee_6_kg_marikhuany_khranil_v_starykh_ulyakh_zhitel_predgornog_97134.html
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